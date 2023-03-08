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Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa geldi

Altılı masanın aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinden sonra ilk istifa geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı bir yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Hdp ile görüşmesinin etkisi var mı?

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa geldi
Kamusaati
Kamusaati
08 Mart 2023 Çarşamba 22:39

6'lı masanın aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinden sonra ilk istifa geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı bir yazılı açıklamayla istifasını duyurdu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in istifa metninde, "teslimiyetçi anlayış" ve "bir yıldır tüm itirazlarımız" kısmı dikkat çekti. Ödemiş'in daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi halinde istifa edeceklerini söylemişti.  

'HAYAL KIRIKLIĞI'

Birçok kez, Kılıdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti gelen başkanın Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten Ödemiş, istifasına ilişkin "Türkiye’nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını, büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle, son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin, bir başka versiyonunun, eser miktarda da olsa, öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.  

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:


Kaynak: Kamu Saati Özel
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