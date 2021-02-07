Son dakika... Kayseri'de polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalışan sürücü ehliyetsiz çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 4 isimli Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz'ün ismini duyanlar şaşırıyor. Öksüz, babası ile nüfus memurunun inatlaşması sonucu konulan isminin hem Osmanlı padişahının ismi olması, hem de soy ismi ile beraber 25 harften oluşması nedeniyle 'Gerçek mi?' diye soranların, hatta inanmayıp kimliğine bakanların olduğunu söyledi.