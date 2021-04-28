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Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
28 Nisan 2021 Çarşamba 00:55

Koronavirüs salgını nedeniyle dün açıklanan yeni tedbirlere göre; bayrama kadar 17 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ramazan Bayramı tatili süresini merak etmeye başlamıştı. Geri sayımın başladığı Ramazan Bayramı tatili için müjdeli haber geldi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarih ve "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazıyı ilgili birimlere gönderdi. Resmi yazıda, Ramazan bayramına denk gelen haftada kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu kapsamda memurlar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece kamu çalışanları bayramda 9 gün izin yapacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

  • 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.
  • Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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