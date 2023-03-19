Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 589'a yükseldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde tablo ağırlaşıyor. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerde son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aktardı.

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden sayısı artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti. Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptı" dedi.

"ATATÜRK BARAJI SU ALMA TÜNELİNDEKİ SORUNLAR GİDERİLDİ"

Fuat Oktay şunları söyledi: "Selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Oktay, "Adıyaman ilimizde elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Urfa ilimizde birkaç abone hariç elektrik tamamen verilmiştir. Şanlıurfa merkez şebeke suyu arıtma tesisine su sağlayan Atatürk Barajı su alma tünelindeki sorunlar giderilmiştir. Dün gece itibariyle şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite olarak devreye alınmış ve merkez ilçelerin su verilmeye başlanmış olup, abonelerin yaklaşık yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece itibariyle de bu bölgenin tamamına ulaşmış olacaktır.

"ŞU ANA KADAR 354 ÇADIR KENT ALANLARI OLUŞTURULDU"

Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın, 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası yatırılmıştır. Şu ana kadar 354 çadır kent alanları oluşturulmuştur. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde 245 konteyner kent alanı ve toplam 108 bin 155 konteyner kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Kurulan konteynerlerde toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaş oy kullanmak için ikametgah değişimi başvurusu yaptı. Toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."

"TOPLAM 3 MİLYAR 926 MİLYON LİRA TAŞINMA YARDIMI YAPILDI"

Gerek selden kaynaklı hasar tespiti yapılması, gerek deprem afeti sebebiyle gerekenleri elbirliğiyle yürütüyoruz. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca ailemize 15 bin lira tutarındaki toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir.

"783 NOKTADA EĞİTİM DEVAM ETMEKTEDİR"

Eğitim alanında afet bölgelerimizde; 403 anasınıfı, 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise ve 59 özel eğitim okulu oluşturulmuştur. Ayrıca depremlerden etkilenen illerimizde öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hazırlık sürecine destek amacıyla 434 Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilecektir. Deprem bölgelerinde toplam bin 783 noktada eğitim devam etmektedir.

"154 NOKTADA ZEMİN ETÜT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin 409 bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Bu hasar tespitleri çerçevesinde içerisinde 876 bin 569 bağımsız bölümden oluşan 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Şu anda enkazların yüzde 22'ye yakınını kaldırmış durumdayız. Yapılan çalışmalar neticesinde, toplamda 653 bin konutun yapımını gerçekleştireceğiz. İllerde yerleşime açılacak alanların belirlenmesi için 154 noktada zemin etüt çalışması gerçekleştirilmiştir."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 20 BİN KONUTUN TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Afet sürecinin alanında uzman kişilerce incelendiğine değinen Oktay, "Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini farklı uzmanlık alanlarından oluşan bilim insanlarımızın oluşturduğu bir heyetle gerçekleştiriyoruz. Yeni yerleşim yerleri ile yıkılan ve ağır hasar gören mevcut yerleşim alanları, uzman ekiplerce morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, arazi kullanımı ve afet risk durumu açısından incelenmektedir. TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzalanan konutların 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız" ifadelerine yer verdi.