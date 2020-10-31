Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi

Son dakika: Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bazıları 4'ün üzerinde olmak üzere toplamda 521 artçı deprem meydana geldi.

28 KİŞİ ÖLDÜ, 885 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen depremde şimdiye kadar 28 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı da 885'e yükseldi. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 4 binada çalışmalar tamamlanırken 9 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"642 KİŞİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI"

Son durumla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzeretoplamda 243 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Koca, "642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

"YIKILMA RİSKİ OLAN BİNALAR VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarda 100 vatandaşın kurtarıldığını aktardı. Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var" dedi.

"KİRA YARDIMI YAPILACAK

Yapılacak olan yardımlardan da bahseden Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.

8 BİNADA ARAMA-KURTARMA SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 17 binada başlanan arama kurtarma çalışmaları 9 binada tamamlandı. Geriye kalan 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

DOĞANLAR APARTMANI'NDAN 9 KİŞİ ÇIKARILDI

Bu binalardan Doğanlar Apartmanı 7 katlı olup altında bir kafe bulunuyor. Depremde yola doğru devrilen 21 dairelik apartmanın enkazının altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmandan 8'i sağ olmak üzere 9 kişi çıkarıldı. Çalışmalara vinç de eşlik ediyor.

İNCİ VE KÖPEĞİ FISTIK KURTARILDI

Tamamen yıkılan 8 katı Rıza Bey Apartmanı'nın alt katında iş yerleri de vardı. Rıza Bey Apartmanı'ndan Buse Hasyılmaz ve ailesi sağ çıkarıldı. Ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman sessizlik çağrısı yapılıyor. Binada yakınları bulunanların bölgedeki bekleyişi sürüyor. Öte yandan enkaz altında kalan İnci Okan ve köpeği Fıstık depremden 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Okan'ın apartmanın ikinci katından çıkarıldığı aktarıldı.

EMRAH SİTESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremin vurduğu diğer bir bina olan Emrah Sitesi ise 2 blok ve 28 daireden oluşuyor. Binalardaki çalışmalar vinç yardımıyla devam ediyor. Ekipler çevrede sessizliği sağladıktan sonra "Sesimi duyan var mı, sizi kurtarmaya geldik, duyuyorsanız bulunduğunuz yere vurun." diyerek içeriden ses duymaya çalışıyor. Ayrıca arama cihazıyla enkazda herhangi bir hareket olup olmadığını kontrol ediyor. Sitenin çevresinde birçok araç zarar görmüş durumda.

YAN YATMAMASI İÇİN VİNÇLE DESTEK VERİLDİ

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında da bir market ve bakkal bulunuyordu. Markette kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor. Çalışmaların devam ettiği Yılmaz Erbek Apartmanında Hüseyin Özmet 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Özmet, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı.

62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN KURTARILDI

Tamamen çöken binalardan 7 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nda da enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışıyor. Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı. Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bazıları 4'den büyük olmak üzere 521 artçı deprem meydana geldi.