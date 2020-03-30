Son Dakika IMF: Türkiye Bizden Yardım İstemedi! İşte Detaylar

Koronavirüs salgını, dünya ekonomisine zarar verdiği gibi Avrupa'yı da vurdu.

Uzmanlar, krizin ne kadar süreceğinin bilinmediğini, ancak salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını belirtiyor.

Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, hükümet kararnamesiyle kapatılan zorunlu olmayan hizmetler, salgının yol açtığı tablonun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

YÜZDE 3 DARALMA

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin, koronavirüs salgınından kaynaklanan sektörel kapanışlar nedeniyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYİH) ayda yüzde 3 daralma ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

IMF'YE ACİL YARDIM BAŞVURUSU

IMF'nin blog sitesinde görüşlerini paylaşan Thomsen, orta ve doğu Avrupa'daki Avrupa Birliği (AB) dışı gelişmekte olan dokuz ekonominin çoğunun, IMF'nin acil durum finansman yardımına başvurduğunu belirtti.

Yetkili, "Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu ülkeler artık finansal yardım için IMF'ye yöneliyor." dedi.

TÜRKİYE VE RUSYA...

Geçmişte Türkiye, her kriz döneminde borç için IMF'nin kapısına dayanırken, son dönemlerde bu tablo artık yok.

Thomsen, "Türkiye ve Rusya, IMF yardımı arayan AB üyesi olmayan ülkeler arasında değil." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU "IMF'DEN BORÇ ALALIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi önlem paketi açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önerilerinde Türkiye'nin IMF'den para alması gerektiğini belirterek "Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye olarak girişimlere başlamalıyız " ifadelerini kullanmıştı.