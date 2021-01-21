Son dakika haberler: Evde sevgilisiyle basılan kadın, sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü

Son dakika haberi: Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı sevgilisini eve alan ancak bir süre sonra eve gelen kocasına yakalanınca sevgilisiyle birlikte kocasını öldürüp kolileyip çöp diye kapı önüne bırakan Y. N. ile sevgilisi V. Ö. ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır'da eve aldığı sevgilisiyle bir olup kocası M. N.'yi öldüren Y. N. (57) ve sevgilisi V. Ö.'nün (59) yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Y. N. ifadesinde, "M. ile 27 yıllık evliydik. Severek evlenmiştik. Ama V. ile aramızda gönül ilişkisi başladı. O da evli ve çocukluydu. Eşim olmadığı zamanlarda onu eve alıyordum. Eşimden boşanıp V. ile birlikte olmak istiyordum. O da eşimle evli kalmamı ve gizlice birlikte olmak istiyordu.

"EŞİM, SİGARA DUMANINDAN ŞÜPHELENDİ"

Olay günü kahvaltı ettikten sonra eşim kahveye gideceğini söyledi. V. arayıp kocamın evde olup olmadığını sordu. Ben de gelmesini istedim. Mutfakta otururken V. sigara yaktı. 10 dakika sonra kocam kapıyı anahtarla açmaya çalıştı. Arkadan kilitlediğim için açamayınca zili çaldı. V. banyoya saklandı. Kocam içeri girince sigara kokusunu alınca 'Evde biri mi var. Kim sigara içti' dedi. 'Ben içtim' deyince 'Sen kullanmıyorsun doğru söyle' dedi ve odaları aradı. V.yi görünce mutfaktaki bıçağı karnına sapladı. Boğuşurken V. bıçağı eşime vurdu. Eşim ölünce V.'ye pansuman yaptım. O gece kız kardeşime gittim. Ertesi akşam eve geldiğimde eşim banyoda kaskatı yatıyordu. O gece uyudum, sabah olunca tekrar kız kardeşime gittim. Çay içtikten sonra siyah çöp poşeti ve koli aldım. Eşimi ayak ve baş kısmından poşetleyip bantla koliledikten sonra çöp diye binanın içine sürükledim. Banyodaki kan lekelerini temizleyip kardeşimin evine gittim" dedi.

Y. BIÇAĞI BOYNUNA SAPLADI

V. Ö. ise "Y ile ailecek görüştüğümüz için yakınlaştık. 10 yıllık ilişkimiz var. O gün Y.'nin beni arayacağını biliyordum. 3 günde bir görüşürdük. Dayanamayıp ben aradığımda, 'M. evde yok, gel' dedi. Mutfağa geçince sigara yaktım. Kapı çalınca banyoya saklandım. Karısına, 'Sen birini mi saklıyorsun' dedi. Fırsat bulup kaçmak istiyordum, ancak beni bulunca boğuştuk. Bıçağı bana vurunca bende onun karnına vurdum. Y. elindeki bıçağı kocasının boynuna saplayınca adam yığıldı. Y. üzerimi soydu, vücudumu yıkadıktan sonra elektrikli sobayı açıp üzerimi örttü. Kan kaybettiğim ve korktuğum için 6 saat sobanın önünde baygın kaldım. Y. sürekli gelip nasıl olduğumu kontrol ediyor, bir yandan da benim kanlı elbiselerimi yıkayıp ütülüyordu. Gece eve gidince eşime ve çocuklarıma gaspa uğradığımı söyledim. Ailemin iknasıyla hastaneye yatırıldım" dedi.

SUÇ DELİLLERİ GİZLEDİ İNDİRİM YOK

Mahkeme, sanık V. ile sevgilisi Y.'nin M. üzerinde ortak hâkimiyet kurup iştirak halinde öldürdükleri kanaatine vardı. Y.nin cinayetten sonra eşinin cesedinden kurtulabilmek için onu cenin pozisyonu alacak şekilde poşetleyip koliledikten sonra binadaki asansörün önüne bırakıp evdeki kan lekeleri ve elbiseleri yıkadığı için suç delillerini gizlediğini belirtti. Eşinin korunan yaşam hakkını ihlal eden Y.'nin olaydan sonra soğukkanlılıkla polise ve 112'ye haber vermeden cesedi evde iki gün bırakıp ardından kolileyip çöp diye attığı için hakkında taktiri indirim uygulanmasına da yer olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme sanığı "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

CESET BANYODAYKEN O 6 SAAT DİNLENİP TOPARLANDI

Mahkeme V.nin de cinayet sonrası evde 6 saat boyunca dinlenip kanlı elbiselerinin kurumasını beklediğini, hiçbir pişmanlık göstermeden cesedi olduğu yerde bırakıp kendi evine giderek çocuklarına gasp edildiğini söyleyerek yalan beyanla yaralanmasını haklı göstermeye çalıştığını vurguladı. Mahkeme, Y.'nin hayattaki en yakını olan eşini ahlaken kabul edilemeyecek şekilde aldatıp V.'yi müşterek konuta almasıyla M.'in duygu dünyasını derinden etkilediğini belirtti. Mahkeme, 27 yıl evlilik hayatı süren, orta yaşlı ve çocukları olmayan M.'in hayattaki en yakını eşi Y'nin eve başka erkeği almasının oluşturduğu duygu durumunda eşinden şüphelenip odaları ararken V. ile karşılaşıp boğuştukları için sanık V. hakkında haksız tahrik indirimi uygulanamayacağına hükmetti. V. Ö.'de müebbet hapisle cezalandırıldı.