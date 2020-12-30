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Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor
30 Aralık 2020 Çarşamba 17:16

Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor

 Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor  Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda aşıda yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

DETAYLAR BİRAZDAN..

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