Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplanıyor Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda aşıda yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
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