Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan peş peşe yüz yüze eğitim açıklamaları: Onlar açık olacak

Kabine toplantısında alınan son dakika karalarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan peş peşe yeni dönem ve önümüzdeki süreçle ilgili yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim ve okulların kapanmasına dair açıklamalar geldi. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de yer alan okullardaki yüz yüze eğitime ara verilerek yeniden kapatılma ve uzaktan eğitime geçişle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) bir genelge yayınladı ve 81 ile gönderdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların kapanması ve yüz yüze eğitime ilişkin son dakika haberi... Türkiye genelinde 8 Mart tarihinde başlayan yüz yüze eğitime vaka sayılarının artması nedeniyle ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada iki haftalık kısmi kapanma uygulanmasına geçileceğini söylerken yüz yüze eğitime de ara verildiğini duyurdu. Bugün itibarıyla 8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde yeniden uzaktan eğitime geçiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar: SON DAKİKA MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI: 8 VE 12'NCİ SINIF HARİÇ BUGÜN İTİBARIYLA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararlarına ilişkin önce İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi 81 ilin valiliğine gönderildi. Bu kapsamda atılacak adımlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan peş peşe açıklayıcı bilgilendirmeler geldi. Buna göre Türkiye'de okulların ne kadar kapalı kalacağı, yüz yüze eğitime nerelerde ve nasıl ara verileceği netleşti. İşte madde madde Türkiye'de okullarda atılacak yüz yüze eğitim adımları İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Ortaokulların, 8'inci sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Liselerin, 12'nci sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: ONLAR AÇIK KALACAK Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8 ile üniversite sınavlarına hazırlanan 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime devam edebilecek. Bu sınıflarda öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etme kararı yine veliye bırakılacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dâhil devam edilecek. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime haftanın 5 günü devam edecek. DERSLER 20 DAKİKA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamasına göre dersler bu süre içinde ağırlıklı olarak yine televizyonda EBA TV kanallarından ve eba.gov.tr'den devam edecek. Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak. OKULLAR NE KADAR KAPALI OLACAK?

UZAKTAN EĞİTİM EN AZ 15 GÜN SÜRECEK Uzaktan eğitim en az 15 gün boyunca devam edecek. 1 Mayıs'a kadar okullar kapalı kalacak. Bu süre içinde eğitim uzaktan devam edecek. Okulların yeniden açılıp açılmayacağı konusunu yine salgının seyri belirleyecek. Vaka sayılarına göre konu yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: YÜZ YÜZE EĞİTİME VERİLEN BU ARANIN SON OLMASINI DİLİYORUM Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, yarından itibaren TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan salgının ülkedeki seyrinin, eğitimle ilgili alınan kararları doğrudan etkilediğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Çocuklarımıza lütfen iletelim, okullarımız onlarındır, öğretmenlerimiz her zaman yanlarındadır.

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