Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. Adli ve idari soruşturma başlatılan patlama sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, müfettiş görevlendirdi. Bakan Koca, patlamanın nedeniyle ilgili yaptığı ilk açıklamada, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı'' bilgisini verdi.