Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Gaziantep'te şehir merkezindeki özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patlaması sonrası yangın çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 8 olarak açıklanan vefat sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZINDAN KAYNAKLANDI

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 8, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 9 hasta hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA: ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk etapta 8 olarak açıklanan ölü sayısının 9'a yükseldiğini "Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz." diyerek açıkladı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

VALİLİK: YANGIN KAYNAKLI YARALI BULUNMAMAKTADIR

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazı, teknik bir sebepten dolayı patladı. Yoğun bakımdaki 19 hastadan 'i hayatını kaybetti. 11 hasta çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır." denilmişti.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü patlama ile ilgili adli soruşturmayı yürütmek amacıyla 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04: 45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahallinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

"İLGİLİ BİRİMLER OLAY MAHALLİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından patlamayla ilgili şu mesajı paylaştı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep"

Hastaneden ilk görüntüler: