Son dakika: Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlamalar Yarın Başlayacak mı?

Son dakika: Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlamalar Yarın Başlayacak mı?

Son dakika haberi:: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceği yönündeki çıkışı sonrası ilk kısıtlama haberi Edirne'den geldi. Kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımı yalnızca 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek.

son dakika haberi: Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele masaya yatırılırken toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü için ulaşım kısıtlama kararlarının İl Hıffısıhha kurulları tarafından alınabileceğini açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından İlk kısıtlama kararı da geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

"UYGULAMA BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

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Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş, yeni koronavirüs tedbirlerini şu sözlerle açıklamıştı: "Maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl hıfzıssıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimleri sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ulaşım saatinde sınırlama yapılabilecektir"