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Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem can kaybı var mı yıkılan ev var mı ? İşte son detaylar

Son dakika! Elazığ'da saat 09:37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık şu an için herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem can kaybı var mı yıkılan ev var mı ? İşte son detaylar
27 Aralık 2020 Pazar 11:43

Dün saat 14:00 sıralarında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, bugün de saat 09:37'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 15.94 km derinliğinde oldu.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

"EKİPLERİMİZ TARAMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı ilk açıklamalarda, "Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimiz taramalarını sürdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak'taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor" dedi.

Yırık açıklamasının devamında, "Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

SÜLEYMAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

"CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOK"

Bakan Soylu yaptığı yeni açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Hoordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan sok açıklamada bölgeye tedbir olarak Diyarbakır'dan ekiplerin gönderildiği belirtildi. Gelişmelerin ise yakından takip edildiği aktarıldı.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

"KIRILIP RAHATLIYORLAR"

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Elazığ'da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler kırılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun" dedi.

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem


Kaynak: Kamu Saati Özel
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