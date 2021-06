Son dakika... Dokuz ülkeye yayıldı bile! Bakan Koca'dan delta varyantı açıklaması

1

Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya ilan ettiği koronavirüs salgını geride kalan bir buçuk yılda yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı, 180 milyon insana Covid-19 teşhisi konuldu.

2

2020'nin sonlarına doğru koronavirüs aşıları arka arkaya onay aldı, 23 Haziran 2021 itibariyle yeryüzünde 2,7 milyar kişi aşı oldu. Birçok ülkede karantina önlemleri gevşetilirken, büyük bir tehlike belirdi.





3

Sürekli mutasyona uğrayan koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantı hızla dünyaya yayıldı, öyle ki daha sonra Delta varyantı adı verilen mutasyonun belirtileri önceki Covid-19 vakalarından bile farklıydı.

4

Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastaların 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

6

​Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.



7

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

8TÜM DÜNYADA KORKUYA YOL AÇTI

TÜM DÜNYADA KORKUYA YOL AÇTI

Daha önce Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Delta varyantı da kendi içinde mutasyon geçirip 'Delta Plus' adlı yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı.





9

Daha bulaşıcı olan 'Delta Plus' varyantı, yine Hindistan'da tespit edildi. Ülkedeki üç eyalette 22 vakaya rastlanırken, batıdaki Maharashtra eyaletinde 16 vaka kayıtlara geçti. Delta Plus aslında Haziran ayının başlarında tanımlanmıştı ancak bu kadar hızla yayılmasını bilim insanları beklemiyordu. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamayla durumun vehametini doğruladı.

10

Resmi açıklamaya göre daha bulaşıcı yeni varyanta karşı önlemler acil şekilde alınmalı. Dr. VK Paul ise Delta Plus varyantıyla ilgili henüz yeterince bilgiye sahip olunmadığını, insanlar arasında hızla ve şiddetli bir şekilde yayıldığını söylüyor.





11

Hindistan, Nisan ayında ikinci Covid-19 dalgasını yaşadı. Şimdiye kadar dünya üzerindeki en kötü salgın olarak kayıtlara geçen ikinci dalgada ülkenin sağlık sistemi çöktü, vaka sayıları günlük 400 bini geçti.

12

Oksijen tüplerinin yetmediği, insanların sokaklarda ve hastane önlerinde öldüğü karanlık günlerde her 24 saatte 4 bin hasta can verdi. Hindistan'ı felakete sürükleyen Delta varyantının diğer ülkelere sıçraması ise uzun sürmedi.





13

Ancak Delta Plus'la ilgili ürküten gelişme, diğer ülkelerde yaşandı. Yeni varyant ABD, İngiltere, Rusya, Portekiz, Çin, Japonya, Polonya, İsviçre ve Nepal'e ulaştı bile.

14

'Korkuyu hissedin' başlıkları atan İngiliz medyası, Birleşik Krallık'ta şimdiden 41 Delta Plus varyantı tespit edildiğini bildiriyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, Delta Plus'u yakından izliyor.





15

Yayılma hızına yetişilemeyen Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı.

16

Alman Robert Koch Enstitüsü de (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.





17

Halihazırda İngiltere'den Rusya'ya birçok ülkede yayılan Delta varyantı, bazı ülkelerde karantina günlerine geri dönülmesine yol açtı. Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Haziran itibariyle yeni önlemler ilan edildi.

18

Moskova'da geçen yılki sokağa çıkma kısıtlamalarından beri alınan en sert önlemler hayata geçiriliyor. Buna göre, kafe, bar ve restoranlar sadece Covid-19'a karşı aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişilere hizmet verecek.





19

Kremlin vaka sayılarının fırlamasını Delta varyantına bağlarken, Şubat ayından bu yana en fazla günlük can kaybı 546 ölümle kayıtlara geçti. Rusya'da koronavirüs aşısı olmayanlar işlerini kaybedecek, restoranlara giremeyecek.

20

Nüfusunun çoğunu kısa sürede aşılayan ve Nisan ayında maskeleri çıkaran İsrail'de de, Delta varyantı etkisini gösterdi. Başbakan Naftali Bennett, vakalarda görülen artışla İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.





21

'Salgında yeni dalga' yaşandığını belirten Bennett, yurt dışından İsrail'e gelenlerin tümüne Covid-19 testi yapılacağını açıkladı. İsrail Başbakanı ayrıca, 12-15 yaş grubundaki çocuklara da koronavirüs aşısı olmaları çağrısı yaptı.

22

İsrail'de 21 Haziran tarihinde 125 test pozitif sonuç verdi, bu rakam son iki ay içindeki en yüksek vaka. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 70'i Delta varyantı kaynaklı.





23

Peki, koronavirüs aşıları Delta varyantına karşı ne kadar etkili? Halihazırda Türkiye'de de yoğun şekilde uygulanan BioNTech aşısını bulan bilim insanı Uğur Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

24

BioNTech'in kurucusu Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.





25

Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı.

26

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.





27

Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.