Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Konya'da koronavirüs tedavisi gören 46 yaşındaki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

HALİT OFLAZ KİMDİR?

Halit Oflaz, 1974 Çumra doğumludur. Konya Karatay Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu. Halit Oflaz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadesini kullandı.

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