Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık. 19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.

BEŞİKTAŞ VE ANADOLU EFES'E TEBRİK

19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tedbir ettik. Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.

OTOYOL PROJELERİ

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

FİLYOS LİMANI HİZMETE AÇILIYOR

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

"KATETMEMİZ GEREKEN ÇOK MESAFE VAR"

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyoruz. Attığımız tüm adımların ülkemize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. Gençlerimize bırakacağımız 2053 vizyonumuz için katetmemiz gereken daha çok mesafe var.

POLONYA'YA İHRAÇ EDİLEN SİHA'LAR

Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç işte budur. Kısır çekişme, karanlık senaryolara ülkemizi hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerin yanında AB ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk İHA satışımızla ilgili anlaşmayı imzaladık.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında önemli başlıklarla ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı gün akşam saatlerinde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerin tüm sorularını bizzat cevaplayarak ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme hususunda kararlılığımızı ortaya koyduk.

27 MAYIS DARBESİ

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü münasebetiyle eski adıyla Yassı ada, milletimizin verdiği adıyla yaslı ada ve bizim dönüştürdüğümüz Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda bir araya geldik.

TAKSİM CAMİSİ AÇILIŞI

Cuma günü milletimizin 150 yıllık hayali olan Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediyesi olarak şehrin siluetindeki yerini almıştır. Birileri bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahutta bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserler. Onlar o asırların sembol eserleriyle işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir. Bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması, oradan tüm İstanbul'u bütün güzelliklerini seyredebilme imkanını vermesi bu devrin sembol eserlerinden bir tanesidir.

Taksim Camii'nde dile getirilen rahatsızlığın gerisinde güçlü Türkiye'nin ayak seslerinden duyulan korku vardır. Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞI

Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Çamlıca'nın eski halini bilenler yeni halinin şehrimize kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edecektir. İstanbul Boğazı'nın silueti bu bölgede yepyeni çehreye kavuşmuştur.

"SPORCULARIMIZIN HEYECANINI PAYLAŞTIK"

Fethin 568. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Müsabakasına katılan sporcularımızın heyecanını video konferans yoluyla paylaştık. İstanbul'un fethinin 600. yıldönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.

Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah 1 asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz.