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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı

Son dakika: Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı testler negatife döndü. Erdoğan'ın doktorunun yaptığı açıklamada yarın rutin programına dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı
10 Şubat 2022 Perşembe 18:59

Sosyal medyada hesapları aracılığıyla geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İKİ GÜNDÜR YAPTIRDIĞI TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

YARIN RUTİN PROGRAMA DÖNMESİ PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman rutin programlarına döneceğiyle ilgili de açıklamada bulunan Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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