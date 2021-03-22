Son dakika: Borsada kayıp yüzde 7'yi aşınca işlemler ikinci kez durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, güne yüzde 6'nın üzerinde düşüşle başlayınca pay piyasasındaki tüm işlemler yarım saatliğine durduruldu. Saat 10.30'da işlemler yeniden başladı ancak kayıplar yüzde 7'nin üzerine çıktı. Yaşanan gelişme sonrası borsada işlemlere ikinci kez ara verildi.

100 HİSSEDEN 95'İ DEĞER KAYBETTİ

Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

09.55 İTİBARIYLA DEVRE KESİCİ TETİKLENDİ

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

KAP'A İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

Borsa İstanbul'da kayıplar devam edince ikinci kez devre kesici uygulandı. Saat 10.38 itibarıyla işlemler durduruldu. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan ikinci açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saat 10:38:20 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

11.08'DE İŞLEMLER TEKRAR BAŞLAYACAK

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama, 11:03:20'de eşleştirme yapılacak ve 11:08:20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:08:20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:08:20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:08:20'da yeniden başlayacaktır."