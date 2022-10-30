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SON DAKİKA: Benzine 71 kuruş zam geliyor

Brent petroldeki 94 doları aşan yükseliş benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.

SON DAKİKA: Benzine 71 kuruş zam geliyor
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 12:51

Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Motorine gelen peş peşe zamların ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı.

Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göreyse benzine zam geliyor.

BENZİNE 71 KURUŞ ZAM GELECEK

Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.

Güncel fiyatlar

ANKARA
Motorin fiyatı: 26,50 TL
Benzin fiyatı: 20,79 TL
LPG fiyatı: 10,25

İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 20,64 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR
Motorin fiyatı: 26,53 TL
Benzin fiyatı: 20,79 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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