SON DAKİKA: Benzine 71 kuruş zam geliyor

Avrupa Birliği ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorla çalışan otomobil ve hafif ticari araçların satışının yasaklanması için anlaşma sağladı. Buna göre, 13 yıl sonra Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların hepsi ‘sıfır emisyonlu’ yani elektrikli veya hidrojenli olmak zorunda.