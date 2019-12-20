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Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması

Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması, 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri, 2020 asgari ücret ne kadar olacak, Detaylar haberde...

Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması
20 Aralık 2019 Cuma 20:56

Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması

Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması, 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri, 2020 asgari ücret ne kadar olacak, Detaylar haberde...

Son Dakika; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2020 Yılı Asgari Ücret Açıklaması, 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri, 2020 asgari ücret ne kadar olacak, soruları üzerine gazetecielre yaptığı açıklmada  Asgari ücret için ilgili kurumlar çalışmaları bitirsinler, kararlarını versinler; biz de bir jest yapacağız. Diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından asgari Ücret süprizi ne olacak merak konusu oldu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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