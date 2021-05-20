evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin önemli bilgiler açıkladı. Bakan Soylu, Sedat Peker'in fotoğrafını paylaşarak, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin içinde bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi. Hakkındaki istifa çağrılarıyla ilgili de konuşan Soylu, "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalmam" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı
20 Mayıs 2021 Perşembe 10:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT'de katıldığı programda başta koronavirüs salgını olmak üzere gündemdeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu operasyonlarını anlatan Süleyman Soylu, "Bataklık Operasyonu"ndan bahsetti ve operasyonda Çetin Gören ile birlikte Sedat Peker'in de olduğunu açıkladı.

"ANLATIRSAM YER YERİNDEN OYNAR"

Ekrana Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğrafını yansıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

"İŞİN İÇİNDE FETÖ DE VAR"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi.

"İŞİMİ YAPMADIĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜM AN BU KOLTUKTA KALMAM"

Sosyal medyada kendisine yönelik istifa çağrıları hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, "Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bu koltukta bir saniye kalmam" diye konuştu.

Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber