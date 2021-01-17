Son Dakika! Bakan Sınav Tarihlerini Duyurdu

Açık Öğretim Okulları sınavı ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi! İşte 1.ve 2.dönem sınav tarihleri...
Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının yapılacağı tarih ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu ve sınav tarihlerini paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullandı.