Son Dakika! Bakan Sınav Tarihlerini Duyurdu

İBB Halkla İlişkiler Birimi'nde personel şefi olan Dilek Karafazlı, CHP ve HDP arasındaki ittifakı gözler önüne serdi. Vatandaştan gizlenmek istenen ittifakta Karafazlı, sosyal medyada "CHP ve HDP oyları bu sandıkta emanetimizdir" yazarken, 2013'te ise skandal mesajları ortaya çıktı, Karafazlı, "AK Parti ile iç savaştan kaçış yok." demiş...