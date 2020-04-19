1000 tl nakit yardımı için 2.kez başvurulur mu, 20 nisan 2020 nakit para yardımı başvurusu 1000 tl e-devlet Son dakika! Bakan Selçuk açıkladı: Bin TL destek ödemesi başladı Devletten İhtiyaç sahiplerine 1000 Lira Ödemesi Başladı Bana 100 lira yardım çıktı mı?, 1000 lira yardım bana varmı nereden öğreneceğim?, Devlet yardım sorgulama? Yardım bana çıktı mı ? Başvuru ve sorgulamak İçin Tıklayınız, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Son dakika! Bakan Selçuk açıkladı: Bin TL destek ödemesi başladı Devletten İhtiyaç sahiplerine 1000 Lira Ödemesi Başladı Başvuru ve sorgulamak İçin Tıklayınız Son dakika! Bakan Selçuk açıkladı: Bin TL destek ödemesi başladı Devletten İhtiyaç sahiplerine 1000 Lira Ödemesi Başladı Bana 100 lira yardım çıktı mı?, 1000 tl nakit yardımı için 2.kez başvurulur mu, 20 nisan 2020 nakit para yardımı başvurusu 1000 tl e-devlet 1000 lira yardım bana varmı nereden öğreneceğim?, Devlet yardım sorgulama? Yardım bana çıktı mı ? Başvuru ve sorgulamak İçin Tıklayınız, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin başladığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

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İŞTE BAKANIMIZIN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Sayın bakanımız yaptığı açıklama da,: Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz" dedi.

DİKKAT BUGÜN PTT HESAPLARINA YATIRILDI ANCAK ŞUBELERE LÜTFEN GİTMEYİN!

Geçen seferki 1000'er TL yardım alabilmek için malesef birçok vatandaşımızın Ptt şubelerine akın etmişti.Bu yüzden ptt şubeleri kilitlenmişti.Hükümet de sosyal mesafenin korunmadığını görünce, ödemelerin bizzat ptt görevlileri ve kolluk gücü aracılığı ile yapılmasını emretti.Bu sayede Ptt'nin özverili personeli ve kolluk güçlerimiz 1000 TL yardımı bizzat evlere giderek yaptı.

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