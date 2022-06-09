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Son Dakika: Bakan Nebati ekonomide yeni adımlar atılacağını söyledi, dolar 30 kuruş birden düştü

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomide yeni adımlar atılacağını açıklamasının ardından dolarda hızlı bir düşüş oldu. Kur, açıklama ile birlikte 17.20'den 16.90'a kadar geriledi.

Son Dakika: Bakan Nebati ekonomide yeni adımlar atılacağını söyledi, dolar 30 kuruş birden düştü
Kamusaati
Kamusaati
09 Haziran 2022 Perşembe 20:59

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, başta enflasyon ve döviz olmak üzere bu akşamdan itibaren ekonomide yeni adımlar atılacağını söyledi. Bakan Nebati'nin açıklamasıyla birlikte, dolarda hızlı bir düşüş oldu.

Gün içinde en yüksek 17.27 seviyesini gören dolar, açıklama öncesi 17.20 seviyesinde hareket ediyordu. Bakan Nebati'nin yeni adımlar atılacağını söylemesinin ardından kur 16.90'a kadar geriledi.

Dolar, saat 20.00 itibarıyla 16.91'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18.16'dan, gram altın ise 1.003 liradan alıcı buluyor.

Bakan Nebati'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, "Bakanlığın açıklamasında "Yakın bir süre önce kısa vadeli çıkarlarının peşinde koşanların oluşturduğu tedirginlik ortamı sonrasında, 20 Aralık 2021'de, spekülasyonla şişirilmiş döviz kurunun bir günde ne kadar düştüğünü tüm dünya tecrübe etmiş durumdadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın bu tecrübeyi unutmayarak bazı kesimlerin manipülatif çıkarlarını gerçekleştirmelerine imkân vermeden sağduyulu olmasında büyük fayda vardır." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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