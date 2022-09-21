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Son Dakika! Bakan Bilgin: Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık, aralıkta da yapacağız" dedi.

Son Dakika! Bakan Bilgin: Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık, aralıkta da yapacağız
Kamusaati
Kamusaati
21 Eylül 2022 Çarşamba 23:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da "Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı"nda değerlendirmelerde bulundu. Bilgin'in gündeminde EYT'den asgari ücret zammına kadar birçok konu vardı.

"EYT SORUNU ARALIK AYINDA MECLİSE GELECEK"

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONUN TAHRİBATINDAN KORUYACAĞIZ"

Asgari ücrete tarihin en büyük zammının yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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