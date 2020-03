SON DAKİKA BAKAN AÇIKLADI OKULLAR 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar TATİL EDİLDİ

SON DAKİKA BAKAN AÇIKLADI OKULLAR TATİL EDİLDİ, Bilim kurulu son dakika açıklaması yapıyor korona virüs tedbirleri kapsamında okullar 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelendi uzaktan eğitime devam edilecek. 25 Mart 2020 son dakika açıklaması Okullar 30 Nisan 2020 Tarihine kadar tatil edildi uzaktan eğitim devam edecek

SAĞLIK BAKANI Fahrettin Koca AÇIKLAMASI

Bundan sonraki dönemde vaka, ölüm ve iyleşen sayısı Artık Dijital ortamda anında yayınlanacak. daha kolay ve net bilgisi de almak üzere özellikle her gün çıkan vaka sonuçlarını indirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde karşıda ekranda gördüğünüz şeklinde Hem hasta sayısının yoğun bakım Solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek bunu kamuoyuyla paylaşmış olacak olan rakamları yoğun bakım rakamları doğru olan rakamlar olan grafik şeklinde de sayısını görüyor aşağıda kırmızı ile görünen kısımda kaybettiğimiz bakaları Ayrıca ikinci bir tabloda da günlük olan değişimi ile test sayısı vaka sayısı ve kaybettiğimiz bakar sayısını da gösteren dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak bunu her gün kamuoyu ile paylaşacağını bir tabloyu da Buradan söylemek istiyorum

Özellikle erken dönemde ilk bakanlarımızdan olan hastamızın bilgisini de kısaca vermek istiyorum bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir hastamız idi o hastamız taburcu oldu yine bir hastamız erkek 60 yaşında O da bugün itibariyle taburcu olmuş oldular yoğun bakım şartlarında 7 gün kadar kalın sonra taburcu ettiğimiz bir hasta olduğunu Yani bu arada yoğun bakım şartlarında olan hastalarında alırız söylemiş oluyorum yaşları 60'ın üzerinde olmasına rağmen O nedenle erken dönemde müdahalenin yapılmasını önemli olduğunu ve bulaşıcılığı temasın minimalize edilmesi gerektiğini herkesin özelliklerine ve Hatta odasını izole ederek bir dönem için bunu sağlamasının

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Açıklaması

Dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele ve problem, Bu bağlamda Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye tamamen pedagojik olarak bakıyoruz ama bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı bir referans noktamız çocuklarımızın fiziksel sağlığı çocuklarımızın ruhsal sağlığı Öncelikle ele alınması gereken hususlar ve eğitim-sen olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da dünyadaki hemen belli başlı bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz biliyorsunuz.

Milli Eğitim Bakanlığı bir uzaktan eğitime televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladı bu hafta bizim test haftamızı ama Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli rogramlarla çocuklarımızın eğitimine yapmaya devam edeceğiz bu uzaktan eğitim kısmının dışında ve en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitim ve telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor telafinin ne zaman nasıl olacağı yine biraz önce ifade etmeye çalıştım gibi bilim kurulumuzun önerileri ile doğrudan doğruya ilgili bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde kayıplar olacaktır, elbet eksikler olacaktır fakat ben bütün vatandaşlarımıza bütün anne-babaları müşterih olmasını isterim.

30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Tatil Uzaltıldı

Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve bir şekilde bir eksik bırakmadan bu yolculuğu Bu bir maraton koşu dur bu yolculuğu koşuyor yürüteceğiz İnşallah ve gereğini yapacağımızdan hiçbir olmasın kimsenin Bu çerçevede bilim kurulunun da önerisiyle önümüzde 1 tatil süresini yani tatil değil evde eğitim sürecinin bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi burada Ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu ve 30 Nisan ne kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu ve bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarını zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacını karşılayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi ihtiyaçlar sınavlar vesaire gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumunda söz konusu olacak Ben özellikle çocuklarımızın sağlığı anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım sadece fiziksel sağlık değil onların ruhsal sağlığı da çok önemli bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan çalışmalarımız artacak ve ben bugünkü çalışmadan dolayı bütün üyelerimize teşekkür ederek sayın Bakanım da zaten sürekli istişare halindeyiz gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim Teşekkür ederim soruları alabiliriz

