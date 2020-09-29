Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti Son dakika: Ermenistan'la yaşanan çatışma sonrasında bugün kısmi seferberlik ilan eden Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere olan yurt dışı uçuşlarını da iptal etti.

Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.

SEFERBERLİK CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDEN DUYURULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu kararı Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasına göre aldı. Söz konusu karar Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden de duyuruldu. Azerbaycan Anayasası'nın 109. maddesinin 25. fıkrasında cumhurbaşkanının yetkileri arasında şu yer alıyor "Genel ve kısmi seferberlik ilan eder; seferberlik nedeniyle göreve çağrılanları terhis eder"

NASIL TEDBİRLER ALINDI

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.