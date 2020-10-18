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Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını düşürdü. Dün gece sivilleri hedef alan Ermenistan saldırıları sonrasında Aliyev, "Cevabımızı savaş meydanında vereceğiz" demişti.

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
18 Ekim 2020 Pazar 01:23

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağı, bugün saat 11.11 sularında, Azerbaycan'a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldü. Uçağın, Azerbaycan ordusuna karşı saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Bölge kaynakları savaş uçağının, Dağlık Karabağ'ın güney kesimindeki Cebrayil ekseninde düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Azerbaycan ordusu bugün bölgede ilerleme kaydederek Füzuli kentini ve çevresindeki 7 köyü kontrol altına almıştı.

DÜN GECE SİVİLLERE SALDIRMIŞLARDI

Ermenistan ordusu dün gece Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

GENCE'NİN İNTİKAMI ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Aliyev'in saldırı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Cevabımızı savaş meydanında vereceğiz" demişti. Aliyev'in açıklamasından sonra 27 senedir işgal altındaki Fuzuli kentinin kurtarıldığı ve Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü bilgisi geldi.

Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü


Kaynak: Kamu Saati Özel
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