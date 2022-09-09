Son dakika! Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 85 yaralı

Son dakika! Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı sayısını 42 olarak açıklarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayının 50'ye yükseldiğini belirtti. Son durumu paylaşan İETT ise yaralı sayısının 85'e çıktığını duyurdu. İETT'den yapılan açıklamada, "Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." denildi.

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. CAMLARI KIRARAK DIŞARI ÇIKTILAR Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VALİ YERLİKAYA: 42 YARALI İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 20.00 civarında yaptığı açıklamada " Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.

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