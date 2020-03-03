Son Dakika! Atalay Demirci'ye FETÖ'den Ceza Aldı

Son Dakika! Atalay Demirci'ye FETÖ'den Ceza Aldı

Bir zamanlar Komedyen olarak tanıdığımız Atalay Demirci'nin FETÖ'nün çok ekmeğini yediği Fetö sayesinde ünlü olduğunu duyurmuştu !

3 Mart Tarihinde gerçekleşen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma esnasında artık karar noktasına varıldı! karar duruşmasına tutuksuz sanık Demirci ile yakınları ve avukatı dahil oldu işte gelişmeler...

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM" DİYE SAVUNDU KENDİNİ ..

Esas hakkındaki mütalaaya karşılık savunma da bulunan Demirci, örgüt üyesi olmadığını, 4 yıldır gerçekleşen soruşturmaya karşın da örgüte üye olduğuna dair en ufak bir delilin bile bulunmadığının altını çizdi ve ekledi "Ne Enes bey ne de Hakan Şükür ile aramda farklı bir bağım kesinlikle olmamıştır tüm görüşmeler içerisinde örgütsel bir bağ kesinlikle yoktur. dedi.

2013'de ünlü olduktan hemen sonra her kesimden vatandaş ile sosyal veya kültürel ilişkilerde bulundum . Ancak kendisi ile yalnızca bir şahsım adına para alışverişim olmuştur" diye savunma yaptı.

BERAATINI İSTEDİ

FETÖ üyesi olmadığına tekrar tekrar değinen Demirci, beraat talebinde ısrarcı oldu . Demirci'nin son lafının bitiminden sonra da mahkeme duruşmaya kısa süreli araya girdi.

5 YIL HAPİS CEZA ALDI

Aranın ardından kararını bildiren mahkeme, sanık Demirci'yi "silahlı terör örgütüne dahil olma " suçundan 5 sene hapis cezası aldı . Mahkeme, sanığın "anayasal düzeni yok etmeye teşebbüs etme" suçundan ise beraatı yönünde karara varıldı

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