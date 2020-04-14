Son Dakika: Askerlik Uzadı! Kasım 2019 celp dönemi 1 ay uzadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı üst düzey askeri toplantıda Türk silahlı kuvvetlerindeki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.

Türk silahlı kuvvetleri komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildiğiniz gibi daha önce bedelli askerlik ile personelimizin atamaları ve uzun süreli görevlendirilmeleri de ertelenmişti. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır.

Bahsettiğimiz terhis ve celplerin ertelenmesi ile ilgili düzenlemeleri, milletimizin bağrından çıkan TSK’nin operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak şekilde planladık." şeklinde konuştu.

TERHİS İŞLEMLERİ

Terhis edilecek er ve erbaşların da terhisten önce 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleri ile koordineli olarak terhis işlemlerinin yapıldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti: