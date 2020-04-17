Son Dakika: Alaattin Çakıcı'dan İlk Mektup Geldi! İşte Şaşırtan O Mektubun Detayları

İnfaz yasasında yapılan düzenlemenin ardından tahliye olan Alattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti, AK Parti ile MHP'nin çalışmalarının ardından Meclis'ten geçen infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi ve tahliyeler hız kazandı, Alaattin Çakıcı, burada el yazısıyla bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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İnfaz yasasında yapılan düzenlemenin ardından tahliye olan Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

AK Parti ile MHP'nin çalışmalarının ardından Meclis'ten geçen infaz düzenlemesi yürürlüğe girdi ve tahliyeler hız kazandı.

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu.

Çok sayıda aracın katıldığı bir konvoyla cezaevinden çıkan Çakıcı, bir dostunun otelinde inzivaya çekildi.

Alaattin Çakıcı, burada el yazısıyla bir mektup yazdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Alaattin Çakıcı, "Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı Dünya Türkleri'nin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

İŞTE Alattin ÇAKICI'NIN MEKTUBU

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