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Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika! AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün basın toplantısıyla duyurduğu 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili, "Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
04 Mayıs 2021 Salı 13:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlediği basın toplantısıyla partisinin 100 maddelik yeni anayasa önerisinin hazır olduğunu duyurdu. Yeni anayasa taslağında mevcut anayasanın ilk 5 maddesinin korunduğunu ifade eden Bahçeli, başkanlık sisteminde de bir takım değişiklikler önerildiğini ve çalışmanın önce AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile paylaşılacağını söyledi. Bahçeli'nin milletvekilliği dokunulmazlıkları ve düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderildiğini ifade ettiği yeni anayasa önerisine AK Parti'den de ilk yorum geldi.

"BİZİM DE YAZIM SÜRECİMİZ BİTMEK ÜZERE"

AK Parti adına ilk açıklamayı Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Bostancı, Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; ''Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı.

''DİĞER PARTİLERLE BİR SÜREÇ YÜRÜTMEK İSTERİZ"

Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır. Biz öncelikle Cumhur ittifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur.''


Kaynak: Kamu Saati Özel
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