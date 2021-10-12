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Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,02 ile rekor tazeledi

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası hızlı bir yükselişe geçen dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 9 lira eşiğini aşan kur, 9,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,02 ile rekor tazeledi
12 Ekim 2021 Salı 10:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay 100 baz puan faiz indirimine gitmesiyle yükselişe geçen Dolar,TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişini hızlandırdı. Dün piyasaların kapanmasıyla 9 lira sınırını aşan dolar, rekor tazeledi ve 9,0185'i gördü. Bu sabah ise yeni bir rekor kıran kur, 9,02 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

KURLARDA SON DURUM

Dolar saat 09.25 itibarıyla 9,01'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,43'ten, sterlin ise 12,27'den alıcı buluyor. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden gram altın ise 510 lira seviyesinden işlem görüyor.

KAVCIOĞLU: SÜRPRİZ BİR İNDİRİM YAPMADIK

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL'nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası'nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" diye konuştu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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