Son dakika 2021 Yılı Asgari ücret müjdesi Geldi ASGARİ ÜCRET İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?, ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Asgari Ücret Açıklandı mı? Asgari Ücret ne zaman Açıklanacak?
İlk toplantısı 4 Aralık’ta gerçekleştirilen 2021 asgari ücret zam oranını milyonlar bekliyordu. Diğer toplantılar ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Diye soruların cevapları bekliyordu milyonlarca işçi ve iş veren. İşçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni toplantıların tarihleri duyuruldu. Peki, süreç nasıl işliyor ve zam oranı ne kadar olacak? İşte asgari ücret için belirlenen miktar! İlk defa açıklanıyor!
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK’in ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek. 22 Aralık’taki toplantıdan kararın çıkmaması halinde Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek son toplantıda karar açıklanacak ve 2021 asgari ücret tutarı duyurulacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 600 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.