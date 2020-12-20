Son dakika 2021 Yılı Asgari ücret müjdesi Geldi ASGARİ ÜCRET İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Türkiye gazetesi yazarlarından İsa Karakaş bugün köşesinde ‘Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Belirtilen Kanun teklifi TBMM’de yasalaşırsa 65 yaş aylığı, aylık 534 TL, üç aylık 1603 TL’ye çıkacak.İşte İsa Karakaş’ın ‘Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş’ başlıklı yazısı Türk vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet üç ayda bir maaş vermektedir. Bu maaş için ikametgâhın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na başvurmak gerekmektedir. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge gerekli değildir. Belirtilen vakfa başvuru esnasında verilecek formu doldurup imzalamak yeterlidir.