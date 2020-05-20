Son dakika... 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüsle mücadele kapsamından 15 ilde İçişleri Bakanlığınca uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.

4 günlük süreçte kısıtlama kurallarına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Aynı dönemde 31 ildeki 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanırken 62 ilde ve 368 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs cuma günü saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki, 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz."