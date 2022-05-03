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Son ankette sürpriz sonuçlar! Cumhur İttifakı yükselişte, Millet İttifakı yakaladığı ivmeyi kaybetti

Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 36,2 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 10,1 oy aldı. CHP yüzde 26,6 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 10,6 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. HDP ise yüzde 10,2 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 46,3, Millet İttifakı yüzde 37,2 oy aldı.

Son ankette sürpriz sonuçlar! Cumhur İttifakı yükselişte, Millet İttifakı yakaladığı ivmeyi kaybetti
Kamusaati
Kamusaati
03 Mayıs 2022 Salı 00:23

Optimar Araştırma, 23-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca birçok ilde yapılan araştırmada toplam bin 847 vatandaşla görüşüldü.

Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 36,2 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 10,1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 46,3 oldu.

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 26,6 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 10,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 37,2 oranında kaldı.

HDP yüzde 10,2 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken diğer partilerin toplam oranı yüzde 6,3 oldu.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33.1'i "Erdoğan" dedi. "Mansur Yavaş" diyenler ise yüzde 13 oldu. "Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenler yüzde 12 olurken "İmamoğlu" yanıtını verenler yüzde 9.1 seviyesinde seyrediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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