Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor

Araştırma şirketleri, Türk siyasetinin sıcak gündemi içerisinde araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. MAK Araştırma Şirketi de 30'u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

"KARARSIZLAR FİKİR VERME AMAÇLIDIR"

Şirket yaptığı araştırmayı paylaşırken, "Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünden geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE DEVA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

MAK Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, son araştırmalarda oylarını yükselttikleri görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti, son ankette yüzde 13.6 oranında oy alırken, DEVA Partisi yüzde 2. 20 puanında oy aldı.

MHP'NİN OYLARINDA KIPIRDANMA

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 34. 3 puan alırken, diğer partiler sırasıyla CHP yüzde 23, HDP yüzde9.2, MHP 8.4, Gelecek Partisi yüzde 2.8, Saadet Partisi yüzde1,8, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.1, HÜDAPAR yüzde0.7, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.6, diğerleri ise yüzde 2.3 bandında şekillendi.

Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında da kıpırdanma olduğu görüldü. Başka anket şirketleri tarafından yapılan anketlerde 6 ve 7 bandında gösterilen MHP'nin 8.4'e yükseldiği izlendi.