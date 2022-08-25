SON ANKET SONUÇLARI

DEVA Partisi lideri Ali Babacan seçimlere kendi partilerinin logosuyla gireceklerini açıklayınca Millet İttifakı kanadında bir çalkalanma yaşadı. Optimar’ın mart ayına dair ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketi ise tam bu aşamada geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı bulunduğu Optimar’ın, 23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 şahıs üstünde yaptığı anketin neticelerini yazdı. İşte Optimar’ın anketinden sansasyonel neticelar… DEVA Partisi lideri Ali Babacan seçimlere kendi partilerinin logosuyla gireceklerini açıklayınca Millet İttifakı kanadında bir çalkalanma yaşadı. Optimar’ın mart ayına dair ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketi ise tam bu aşamada geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı bulunduğu Optimar’ın, 23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 şahıs üstünde yaptığı anketin neticelerini yazdı. İşte Optimar’ın anketinden sansasyonel neticelar…

Optimar’dan bomba anket! DEVA Partisi ve İYİ Parti’ye büyük şok! Ekonomi zirvede ‘Ülkemizin en mühim bozukluğu’ sorusuna verdiği cevap değişik çıksaydı şaşırırdım ama zamlar ve “ekonomi” çıkması şaşırtmadı. Ankete katılanların yüzde 45.7’si zamları, yüzde 31.5’i ise enflasyonu mart ayının en mühim bozukluğu olarak işaretlemiş. Tabii herkes kendi hayat savaşının derdinde. Ülkemizin en mühim bozukluğu ‘Ülkemizin en mühim bozukluğu’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 66.5’i ekonomi derken, yüzde 6.4’ü işsizliği işaret etmiş. Ekonomi ile işsizlik başlığını beraber topladığımızda ise tablo net bir şekilde meydana çıkıyor. Ekonomi, zamlar, hayat pahalılığı ve işsizlik bir süredir birinciliği kimseye kaptırmıyor.

Çözümü kimden bekliyorlar? Yaşam pahalılığı ve zamlar yönünden çok zor bir süreçten geçiliyor. Ama ulus bu problemlere çözüm için muhalefeti işaret etmiyor. Ekonomik problemlerinin çözümünü gene AK Parti’den bekliyor. Halk deva olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor. ‘Sizce bu bozukluğu hangi parti çözer?’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 33’ü ‘AK Parti’ diyor. İYİ PARTİ şaşırttı ‘CHP çözer’ diyenlerin oranı ise yüzde 23.8. Bu oran, CHP’nin yüzde 25’lik geleneksel oyunun altında. Demek ki CHP seçmeninin bir bölümü bile ekonomiyle alakalı hataları CHP’nin çözebileceğine inanmıyor. ‘HDP çözer’ diyenlerin oranı yüzde 12.4 olurken, Meral Akşener vatandaşları Meclis’te kürsüye çıkarıp konuşturmasına, halkın arasında gezmesine karşın ekonomiyle alakalı hataları ‘İYİ Parti çözer’ diyenlerin oranının yüzde 8.1’de kalması beni şaşırttı.

MHP’ diyenler yüzde 3.7 çıkarken, siyasi birikimi ekonomi üstüne olan Ali Babacan’ın partisi ‘DEVA çözer’ diyenler ise yüzde 1’de kalıyor. En beğendiğiniz politikacı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, en beğenilen politikacı anketindeki liderliğini sürdürüyor. Ankete katılanların yüzde 33.6’sı Erdoğan derken, onu bir süredir Mansur Yavaş takip ediyor. Mansur Yavaş diyenler 12.8 çıkarken, Kılıçdaroğlu yüzde 11.7’yle üçüncü sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu bir süredir meydana koyduğu eylemlerle üçüncü sıraya yerleşirken, sıksık olarak polemiklerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi. ‘İmamoğlu’ diyenlerin oranı yüzde 9’da kaldı. Onu yüzde 7.6’yla Selahattin Demirtaş, yüzde 7.1’le Meral Akşener ve yüzde 3.7’yle Devlet Bahçeli izliyor.

Hangi parti ne kadar oy alıyor? Anket firmaları üstünden algı operasyonu yürütüldüğü için ‘Bu piyasa seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?’ sorusuna verdiği cevaplar ehemmiyet arz ediyor. ‘Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 36.2’si ‘AK Parti’ diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 çıkıyor. CHP’de ufak bir kıpırdanma var. Daha yüksek bir netice bekliyordum ama İYİ Parti diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde? Optimar, ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?’ diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 33.1’i ‘Erdoğan’ diyor. ‘Mansur Yavaş’ diyenler ise yüzde 13 çıkıyor. Kılıçdaroğlu son iki ankette İmamoğlu’nu geçerek üçüncü sıraya yerleşti. ‘Kılıçdaroğlu’na oy veririm’ diyenler yüzde 12 olurken, ‘İmamoğlu’ diyenlerin oranı yüzde 9.1’e gerilemiş durumda.

Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş önerisine kim ne diyor? Ümit Özdağ’ın, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi siyasi gündemi belirlemişti. Optimar, bu problemin da cevapını aramış. Ankete katılanların yüzde 29.7’si Mansur Yavaş’ın Millet İttifakı için iyi bir aday olacağı görüşünde. Ankete katılanların yüzde 11.4’ü ise Ümit Özdağ’ın, önerisinin 6’lı masayı sıkıntıya soktuğunu düşünüyor. ‘Mansur Yavaş, HDP seçmeninden oy alamaz’ diyenlerin oranı yüzde 9.7 olurken, Millet İttifakı adayının HDP seçmeninden oy alması gerekliliğini söyleyenlerin oranı yüzde 7.9 çıkıyor.

Seçim barajının düşmesi oy verme tercihini etkiler mi? Yeni Seçim Yasası’yla beraber seçim barajı yüzde 7’ye düşürüldü. Peki bu, seçmenlerin tercihini ne kadar etkileyecek? Ankete katılanların yüzde 54.6’sı, ‘Beni etkilemez, partime oy vermeye devam ederim’ diyor. ‘Etkiler’ diyenler ise HDP ve İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerde kendini gösteriyor. ‘Barajı geçmesi için HDP’ye oy veriyordum, gene verecektim ama şimdi vermem’ diyenlerin oranı yüzde 3.1 çıkarken, barajı geçmesi için İYİ Parti’ye oy verdiğini ama barajın yüzde 7’ye düşmesi nedeniyle vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3.

Partiniz barajı aşamıyorsa ne yaparsınız? Optimar, anketinde ‘Partinizin yüzde 7 barajını aşması zor görünüyorsa ne yaparsınız?’ sorusunu da yöneltmiş. ‘Partim dışında oy kullanmam’ diyenlerin oranı yüzde 69 çıkıyor.Bu, parti sadakatinin yüksek bulunduğunu gösteriyor. ‘Oy kullanmaya gitmem’ diyenler ise yüzde 3.3 oranında. Ankete katılanların yüzde 17.1’inin ise seçim barajının yüzde 7’ye düşürüldüğünden haberi yok.

Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu, İYİ Parti’den aday olursa

‘Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu CHP’den aday olursa CHP’ye oy veririm’ diyenler dramatik bir şekilde yüzde 0.7 çıkarken, bu üç ismin İYİ Parti’den aday olması durumunda İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.2 çıkıyor. Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu’nun İYİ Parti’den aday olmaları durumunda bir sinerji meydana getireceklerini düşünenlerdendim. Ama bu netice beni tersyüz etti.