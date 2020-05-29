Son 24 saatin korona tablosu açıklandı! 28 Mayıs Perşembe Koronavirüs tablosu ölğm sayısı vaka sayısı kaç oldu?

27 Mayıs Çarşamba vaka sayısı kaç? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Ankara istanbul izmir bursa kayseri samsun trabzon aydın antalya eskişehir düzce tekirdağ van ağrı rize son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1182 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 160 bin 979 ve can kaybının 4 bin 461 olduğunu, 1576 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 124 bin 369'a ulaştığını bildirdi.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979, vefat sayısı 4 bin 461 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 339, iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu.



- 'Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, 'Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.' paylaşımında bulundu.



