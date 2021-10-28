Sokak röportajında tehdit: AK Parti kazanırsa iktidardan indireceğiz

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında, 'AK Parti iktidar olursa gerekirse iç savaşla bile olsa indiririz' sözleri tepki topladı.

Son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Bu röportajları gerçekleştirenlerden biri de Kendine Muhabir adlı YouTube kanalı.

Kanalın muhabirinin sokakta mikrofon tuttuğu vatandaşlardan birçok konuda değerlendirmeler gelirken, içlerinden biri büyük tepkiye neden oldu.

"AK PARTİ KAZANIRSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ"

Kanala konuşan şahıs, adeta iç savaş çağrısı yaptı.

AK Parti gelecek seçimlerde yüzde 90 oy alsa bile savaşarak iktidardan indireceklerini söyleyen gencin röportajına, yayınlandıktan sonra sosyal medyadan tepki yağdı.

Bütün oyları alsa bile AK Parti iktidarını indireceklerini söyleyen genç, "2023'te AK Parti iktidar olsa bile biz onu indireceğiz. İktidar olsa bile biz gençler olarak savaşacağız ve indireceğiz. Çok açık söylüyorum. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz gençler olarak onu oradan indireceğiz. İç savaş olacak ama biz gerekirse yapacağız bunu." ifadelerini kullandı.