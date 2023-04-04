0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
2

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadın, ev hapsine çarptırıldı

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi.

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadın, ev hapsine çarptırıldı
Kamusaati
Kamusaati
04 Nisan 2023 Salı 14:08

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kalmışken sokak röportajlarıyla birlikte vatandaşın nabzı tutuluyor.

Kadıköy'de yapılan röportajda ise bir kadın, haddini aşan ifadeler kullandı.

Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Pişman olduğunu söyledi

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K., ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ev hapsi verildi

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
Lisans ve lisansüstü burs ücretleri artırıldı
0
TSK personeli ve yakınlarının özlük hakları iyileştirilecek
TSK personeli ve yakınlarının özlük hakları iyileştirilecek
0
Kayseri, Bingöl, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi
Kayseri, Bingöl, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.