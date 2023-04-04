Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kadın, ev hapsine çarptırıldı

Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi.

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kalmışken sokak röportajlarıyla birlikte vatandaşın nabzı tutuluyor.

Kadıköy'de yapılan röportajda ise bir kadın, haddini aşan ifadeler kullandı.

Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Pişman olduğunu söyledi

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tülay K., ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ev hapsi verildi

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.