Sokak köpekleri yüzünden daha kaç çocuk hayatını kaybedecek

Sokak köpeği sevicileri bir köpeğin ölümü üzerinden memleketin sokak köpeği sorununu unutturmaya çalışıyorlar.

Sokakta köpek olmaz...

Belediyeler görevini yapmıyor.

Sokak köpekleri derhal toplanıp sağlıklı koşullarda yaşayabilecekleri hayvan barınaklarına yerleştirilmeli.

Onlarca insan hayatını kaybetti

Öyle ki çözülemeyen bu sorun çok sayıda can aldı, onlarca ailenin ocağına ateş düşürdü.

Bu isimlerden biri İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak oldu.

Köpekten kaçan gence kamyon çarptı

Binak, yerde yatan sokak köpeğinin yanında havlamasıyla paniğe kapılıp yola atladı.

O sırada yoldan geçen kamyon, Binak’a çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Binak, hayatını kaybetti.

Küçük Mustafa kuduza yakalandı, 21 gün dayanabildi

Binak'ın yanı sıra Bitlis’te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduza yakalanan 10 yaşındaki Mustafa’nın küçük bedeni 21 gün dayanabildi.

Mustafa, 1 Ocak 2022’den itibaren geçen sürede köpek saldırılarında hayatını kaybeden 10'uncu çocuk oldu.

2022'de 27 kişi yaşamını yitirdi

Mustafa’nın vefatıyla birlikte 2022’de köpek saldırısı sebebiyle ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Bu yıl içerisinde köpeklerin kovalaması, ısırması ya da saldırısı sonucu yaşanan acı olaylardan bazıları şöyle:

Başıboş köpek sorunu yüzünden hayatını kaybedenler

-Antalya Serik’te 5 Mart günü 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken kamyon tarafından ezildi.

-Isparta’da üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), köpeklerden kurtulmak için yola atladı. Otomobilin çarptığı kız, öldü.

-Ağrı Patnos ilçesi Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, başıboş köpeklerin kurbanı oldu.

-Zonguldak Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Hamide Demir (79) evinin bahçesinde köpekler tarafından parçalandı.

-Karaman Kâzımkarabekir ilçesi Sinci köyünde üç çocuk annesi Dudu Berk (65), köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

-14 Ocak’ta Karaman’da Mediha Barçın (55) ile Ege Barçın (6),

-Konya'da aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil, takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Metin Demir (34) hayatını kaybetti.

-Çorum'da Sungurlu-Kırıkkale kara yolunda köpeğe çarpmamak için Alparslan Tırpancı’nın direksiyon kırdığı otomobil takla attı. Kazada Tırpancı yaralandı, nişanlısı Hilal Göyhan (22) ise yaşamını yitirdi.

-Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 9 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Topal (72), yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.