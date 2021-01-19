Sokak Hayvanlarını Unutmayın… Soğuk Havalar Onlar İçin En Zor Zamanlar

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi.

Tüm Türkiye soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında. Her ne kadar kar yağışı ortaya güzel manzaralar çıkarıyor olsa da dışarıda kalanlar için durum hiç de iç açıcı değil. Evsiz insanlar için valilikler ve belediyeler gerekli çalışmaları yapmaya gayret ediyorsa da pazar günü Kadıköy’de sokakta yaşayan bir vatandaş maalesef hayatını kaybetti. Durum sokak hayvanları için de çok parlak değil, bu zorlu şartlar altında hem yiyecek hem de sığınacak bir yer arıyorlar. Her ne kadar belediyeler ve gönüllüler sokak hayvanları için mama takviyesi yapsa da siz de sokak hayvanları için bir şeyler yapabilirsiniz. İşte sokak hayvanları için yapabileceğiniz küçük ama hayat kurtarıcı şeylerden bazıları.

Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

İçine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapın.

Karton Kutudan Sokak Hayvanlarına Ev Nasıl Yapılır?

Bakkalınızdan ya da marketlerden ücretsiz alabileceğiniz karton kutunun alt ve üst kısmını koli bandı ile yapıştırın. Böylece kapalı bir kutu oluşturmuş olacaksınız.

Ardından kutunun ön kısmında, kedi ve köpeklerin girebilecekleri büyüklükte bir alan işaretleyin ve bu alanı maket bıçağıyla kesin.

Isı yalıtımı yapmak için kutunun üzerini strafor ile kapladıktan sonra büyük bir poşeti kutunun üzerinden geçirin ve yapıştırın. İşte, bu kadar!

Sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatmak soğuğa karşı direnç kazanmalarını sağlar.

Yemek artıklarını toplayabilirsiniz.

Mahallenizde öncü olun, herkesin evinde pişen yemeklerinden artıklarını toplayarak birkaç kaba ayırarak parklara, kuytu köşelere koyun veya en azından kendi evinizdeki artıkları sokak hayvanları için ayırın.

Salam, sosis gibi besinler özellikle kısırlaştırılmış hayvanlar için zararlı olabilir.

Bunların yerine marketlerden kolaylıkla bulabileceğiniz kuru mamalara yönelebilirsiniz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz, belediyeye haber verin.

Sokak hayvanları için koyduğunuz su donduysa değiştirmelisiniz.

Düşük hava sıcaklıkları, kapının önüne koyduğunuz suyun donmasına neden olabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla suyun donup donmadığını kontrol etmenizi öneririz. Donma süresini uzatmak için suyu oda sıcaklığından biraz daha sıcak bir şekilde koyabilirsiniz. Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında kullanmamaya dikkat etmek gerekir.

Kuşlar için camınızın önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.

Düşük bir ücret karşılığında kasabınızdan 3-4 kg sakatat alıp yardıma muhtaç hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz.

Bunları ücretsiz sağlayan kasaplar da var.

Apartmanınızın kazan dairesinde veya girişinde, apartman sakinlerinin de onayını alarak soğuktan ve yağıştan ıslanmış kedileri alıp bakabilirsiniz.

Aşırı olarak titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz bu hipotermi belirtisi olabilir.

Böyle bir durumda onu eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız.

Elbette sokaklarda yaşayan hayvanları zorlu kış şartlarından korumanın en sağlıklı yolu, onların bu dönemde kapalı alanlarda yaşamalarını sağlamak. Eğer evinizi küçük dostlara açma gibi bir imkânınız varsa aşılarını yaptırdıktan sonra kısa bir dönem için onlarla evinizi paylaşabilirsiniz. Yani mümkünse onları misafir edin! Belki de birbirinize çok alışır ve evinizi dönemlik açtığınız dostu sahiplenirsiniz. Kim bilir!

Barınaklara destek olun

Yaşadığınız ilçede bir hayvan barınağı varsa özellikle kış aylarında bu barınakta çok sayıda hayvan var demektir. Barınaklara yapacağınız mama bağışları sayesinde çok daha fazla hayvanın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Kullanmadığınız battaniyeler ve eski gazeteler onların çok işine yarayacaktır.

Ve elbette sevginizi eksik etmeyin

Tüm canlılar için sevgi temel ihtiyaçtır. Sevginizi ve şefkatinizi onların üzerinden çekmeyin. Sadece mama bırakıp yolunuza devam etmeyin; başlarını okşamanız, güzel bir çift söz söylemeniz emin olun onlar için en az yemek, su kadar önemli.