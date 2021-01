Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili flaş açıklama!

Türkiye'deki vatandaşlar son dönemlerde düşen vaka sayıları sebebiyle, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusuna cevap arıyor. Ancak yaklaşık 3 gündür yeniden hızlı bir şekilde artmaya başlayan vaka sayıları kafaları karıştırmış durumda.

Uzmanlar, vaka sayılarına ilişkin yaptıkları değerlendirmede 5 - 7 bin arasında değişkenlik gösteren vaka sayıları ile kademeli normalleşmenin bile mümkün olmayacağının altını çizdi. Ancak vaka sayılarının düşmesiyle birlikte tedbirlerin gevşetileceği belirtildi. Detaylar haberimizde

ŞİMDİLİK MÜMKÜN DEĞİL

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu, sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceğine dair kritik bir açıklama yaptı. Normalleşmenin, elimizdeki rakamlarla şu an için mümkün olmadığını belirten Müftüoğlu, "Normalleşme ne zaman? Bilelim ki her şey gibi pandeminin de kendine özel bir matematiği var. Ve o matematik bize normalleşmenin elimizdeki rakamlarla en azından şimdilik mümkün olmadığını söylüyor. Normalleşme ne zaman? Bilelim ki her şey gibi pandeminin de kendine özel bir matematiği var. Ve o matematik bize normalleşmenin elimizdeki rakamlarla en azından şimdilik mümkün olmadığını söylüyor"

KISITLAMALAR DEVAM ETMELİ

Bir diğer açıklamada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, tarafından yapıldı. Tezer, yaptığı açıklamasında kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Aşılanan grubun verileri; neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili yakından takip ediliyor ve analizler yapılıyor. Küçük de olsa 85 yaş ve 90 yaşın üzerindeki insanlarımız evlerinde aşılandılar. Şu ana kadar onlarla ilgili bildirilmiş ciddi, sıkıntılı bir durum olmadığını biliyoruz. Olmaması için de bütün önlemler alınıyor. Bütün önlemler alınarak zaten aşılamadan sonra belli bir süre insanlarımız bekletiliyor, olası gelişebilecek alerjik reaksiyonlara karşı önlem almak adına"

"Kısıtlamaların daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aşılama belli bir noktaya gelene kadar etkisini net bir şekilde gördüğümüz kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarılı bir şekilde vaka sayılarını düşürdük. Hepimiz biliyoruz ki, 35 binli rakamları gördük, ölümler, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları artmıştı. Hastaneler yoğun bir süreç geçirdi. Bunları tekrar yaşamamak, aynı duruma dönmemek için ki örnekleri var bunu da lütfen unutmayalım. Yani kısıtlamaları gevşetip, tekrar vaka artışları ciddi şekilde yükselen ülkeler var. Buna benzer durumları yaşamamak için aşılama stratejimizin eksiksiz uygulanması gerekiyor. Bu süreçte de kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor"