30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için soluğu marketlerde aldı, İnsanlar, 2 gün boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere akın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için soluğu marketlerde aldı.

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak için sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Son dakika haberini görenler, soluğu marketlerde aldı. İnsanlar, 2 gün boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakin Olun Paniğe Gerek Yok Eczaneler Fırınlar Paniğe gerek yok! #SOKAĞACIKMAYASAĞI sürecinde



Fırınlar açık,



Eczaneler açık, Akaryakıt istasyonları açık,



PTT ve Kargolar açık



30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı ilan edildiğini duyan vatandaşlar market benzin istasyonları ve fırınlara akın etti.

Kayseri İstanbul, Ankara ve izmir ve Tüm Büyükşehirlerde Halk sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti

Kayseri İstanbul, Ankara ve izmir ve Tüm Büyükşehirlerde Halk çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor

Fırınların önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar, f normalde gece saatlerinde ekmek çıkarmaya başlayan fırınların erken açılmasına sebeb oldu ve şuan fırınların önünde ekmek kuyruğu da var.

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