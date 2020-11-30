Sokağa çıkma yasağında Berberler, Spor Salonları, Market ve fırınlar açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasının merak edilen detayları

Son günlerde 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, yeni tedbirleri madde madde sıralarken, milyonlarca vatandaş tedbirlerin detaylarını merak ediyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce hem Sağlık hem de İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuştum" ifadeleriyle yasak hakkında detayları açıkladı.

"BAKKALLAR, MARKETLER, FIRINLAR AÇIK"

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Az Önce hem Sağlık hem de İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle konuştum. Seyahat yasağı yok. Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açık. Hafta sonu yasak saatleri de dahil bakkallar, marketler, fırınlar açık. Futbol müsabakaları devam. Spor salonları açık. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle konuştum. Resmi, aile bakanlığı ve özeller de dahil tüm kreşler açık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tüm tedbir kararları;