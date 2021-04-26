Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı, iş yerinin idari mercilerce kapatılması veya faaliyetinin durdurulması olarak değerlendirileceğinden, hem işçi hem de işveren için çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenler arasındadır. Yıllık ücretli izin şartları ise yasa ile belirlenmiştir. Yasal uygulamanın dışına çıkılmaması gerekmektedir. İşveren tarafından zorlayıcı sebeplerle izin kullandırılması durumunda, kullanılan bu izinler, yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden, yıllık izinden mahsup edilemeyecektir. Bu sebepten zorunlu sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde kullanılan izinlerin, yıllık izinden düşülmemesi gerekmektedir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 6. Madde,

“İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. “

Sokağa çıkma yasağı süresi bir haftayı aşarsa uygulama ne olur?

Zorlayıcı sebeple çalışılmaması durumunda dikkat edilmesi gereken azami süre bir haftadır. Yasak bir haftayı aşan süreyi kapsıyorsa işveren bir haftalık sürenin en az yarısının ücretini çalışana ödemek zorundadır. Bu bir haftalık süreden sonra işverenin, ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca zorlayıcı sebeple işverenin, işçiyi bir haftadan uzun süre çalıştırmaması durumunda haklı sebeple tek taraflı iş sözleşmesini fesih etme hakkı da doğmaktadır. Ancak 17 Nisan 2020 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. Madde eklenerek üç aylık süre için işverenin iş akdi fesihlerine yasak getirilmiştir. İşveren bu sürede çalışanları işten çıkaramayacaktır.