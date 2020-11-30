Sokağa Çıkma Yasağı Tekrar Geri Geldi! Bu sefer hafta içide yasak olacak

Aralık Ayının Başından İtibaren Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine sonrası 16 maddelik yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. AVM'lere HES koduyla girilecek. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi eve paket servisi hizmeti veren yerler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak. Salı günü yayınlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinden sonra tedbirler uygulamaya girecek.

İşte alınan tüm tedbir kararları;

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.

Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.

50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde görülmedik düzeyde tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oldu.