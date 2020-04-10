Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası İncesu'da Halk Market ve Fırınlara Akın Etti

Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti, İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor Market ve fırınlar açık mı ?

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası İncesu'da Halk Market ve Fırınlara Akın Etti
10 Nisan 2020 Cuma 23:17

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası İncesu'da Halk Market ve Fırınlara Akın Etti

Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti, İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor


30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı ilan edildiğini duyan vatandaşlar market benzin istasyonları ve fırınlara akın etti.

Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti

İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor

Fırınların önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar, f normalde gece saatlerinde ekmek çıkarmaya başlayan fırınların erken açılmasına sebeb oldu ve şuan fırınların önünde ekmek kuyruğu da var.

Paniğe gerek yok! #SOKAĞACIKMAYASAĞI sürecinde

Fırınlar açık,

Eczaneler açık,  Akaryakıt istasyonları açık,

PTT ve Kargolar açık

market ve fırınlarda kuyruklar oluşmuş, sokağa çıkma yasağı olmasa insanlar bu kadar iç içe olmazdı herhalde...
Virüs daha hızlı yayılıyor..lütfen dikkat

Detaylar geliyor

Görüntünün olası içeriği: gece, gökyüzü, araba ve açık hava


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber