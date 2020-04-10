Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti, İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor Market ve fırınlar açık mı ?

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrası İncesu'da Halk Market ve Fırınlara Akın Etti Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti, İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor

30 Büyükşehir ve Zonguldak ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi, 30 büyükşehirde soğa çıkma yasağı ilan edildiğini duyan vatandaşlar market benzin istasyonları ve fırınlara akın etti. Kayseri İncesu sokağa çıkama yasağı ilan edilen incesu'da halk market, manav, petrol istasyonu ve fırınlara akın etti İncesu çarşı meydan bölgesinde açık olan 1 market olduğu için yoğunluk dakiklar geçtikçe artmaya devam ediyor Fırınların önünde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar, f normalde gece saatlerinde ekmek çıkarmaya başlayan fırınların erken açılmasına sebeb oldu ve şuan fırınların önünde ekmek kuyruğu da var. Paniğe gerek yok! #SOKAĞACIKMAYASAĞI sürecinde



Fırınlar açık,



Eczaneler açık, Akaryakıt istasyonları açık,



PTT ve Kargolar açık market ve fırınlarda kuyruklar oluşmuş, sokağa çıkma yasağı olmasa insanlar bu kadar iç içe olmazdı herhalde...

Virüs daha hızlı yayılıyor..lütfen dikkat Detaylar geliyor

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